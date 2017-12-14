ضريبة القيمة المضافة والخدمات المصرفية

ضريبة القيمة المضافة (Value Added Tax - VAT)، هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على السلع والخدمات (وليس على الرواتب)، التي يتم شراؤها وبيعها من قِبل المنشآت أو الجهات أو الأشخاص الذين يقومون بنشاط اقتصادي.

وتُدفع الضريبة وتحصل قيمتها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداءً من شراء المصنع للمواد الخام وصولاً إلى بيع تاجر التجزئة للمنتج النهائي إلى المستهلك.

وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة على مستوى العالم بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 10 و 22 في المئة، في حين وافقت المملكة على تطبيق نسبة 5 في المئة تماشياً مع قرار دول مجلس التعاون الخليجي. وبخلاف الضرائب الأخرى، ستقوم المنشآت والجهات الخاضعة سلعها ومنتجاتها وخدماتها للضريبة بتحصيلها من عملائها لكل عملية بيع خاضعة وفقاً للنسبة المئوية المحددة.

وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي تخضع للضريبة في 1/1/2018، والتي قد سبق تطبيقها في المملكة، تطبيق ما يعرف بالضريبة الانتقائية (Excise Tax)، وهي ضريبة تُفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب ‏متفاوتة، وهي المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.‏

وكمثال على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على رسوم الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف التجارية العاملة في المملكة لعملائها، ، فقد اصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مؤخراً تعميماً لكافة البنوك التجارية العاملة في المملكة، تَضمن تعليمات وأمثلة متعددة للخدمات المصرفية التي ستخضع رسومها فقط لتطبيق الضريبة ويتم تحميلها للعملاء، وتلك للمنتجات التي لا يشملها التطبيق.

وبهدف دعم ساما للأنشطة والبرامج التوعوية لضريبة القيمة المضافة بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل (The General Authority of Zakat & Tax - GAZT) وبالتحديد المرتبطة بتوعية عملاء البنوك، طلبت ساما من كافة البنوك التجارية بنشر رسائل توعوية للعملاء عن ضريبة القيمة المضافة من خلال المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لهم، وكذلك من خلال إرسال رسالة نصية (SMS) لتوعية العملاء عن الخدمات التي ستتأثر بالضريبة وذلك على النحو التالي:

"ستطبق البنوك السعودية ضريبة القيمة المضافة (VAT) اعتباراً من 1/1/2018م بنسبة 5% على رسوم الخدمات البنكية فقط (مثل رسوم إصدار دفاتر الشيكات وكشوفات الحسابات وصناديق الأمانات) وسيتم تحميلها على العميل، ولن تكون هنالك ضريبة على مبالغ وهوامش ربحها وأرصدة الحسابات البنكية ومبالغ التحويل".

تعميم ساما بَدد ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في وقتِ سابق حيال الخدمات المصرفية التي سيشملها تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي جانبت الصواب وأربكت عملاء البنوك.

*نقلاً عن "الرياض"