مفحط يتسبب في هروب جماعي من مدرسة أهلية بالرياض

تسبب مفحط اصطدمت سيارته في بوابة مدرسة أهلية تقع بحي الريان في #الرياض في خروج #الطلاب وهروبهم، وتعود التفاصيل عندما قام شاب بالتفحيط بسيارته أمام المدرسة مما جعلها تصطدم ببوابة المدرسة ومن قوة الضربة سقطت البوابة على الأرض فيما هرع الطلاب للخروج من المدرسة بشكل جماعي.



وعلى خلفية المقطع المصور، قام مرور الرياض بالبحث والتحري عن قائد المركب حتى تم العثور عليه وأحيل للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات اللازمة بحقه.

ونوَّه المرور بأن مخالفة التفحيط تعتبر من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، لافتًا إلى إيقاع غرامة تبلغ 20 ألف ريال في المرة الأولى، و40 ألف ريال في المرة الثانية، و60 ألف ريال في المرة الثالثة، إضافة لحجز المخالف والمركبة في المرتين الأولى والثانية، ومصادرتها في المرة الثالثة.

ومن المنتظر أن يلقى المفحط عقوبة "التوقيف"، وحجز مركبته، إضافة إلى غرامة مالية تبلغ 20 ألف ريال.