مقذوف من ميليشيات الحوثي يقتل طالباً في جازان

استشهد الخميس شاب سعودي في محافظة العارضة، نتيجة مقذوف حوثي استهدف منازل المواطنين الآمنين.

وكان الشاب حامد جذمي البالغ من العمر 14 عاماً، وهو طالب في المرحلة المتوسطة بمدرسة اللاوات في العارضة بجازان تعرض لإصابات بليغة نتيجة الشظايا التي سقطت بجوار منزله.

كما أصيب آخرون نتيجة المقذوف، فيما باشرت الجهات الأمنية عملها في موقع الحادث.

وأعلن الدفاع المدني في #جازان مساء أنه باشر بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقها عناصر حوثية من الأراضي اليمنية باتجاه محافظة العارضة، مما نتج عنها وفاة شاب سعودي يبلغ من العمر 14 عاماً.