ولد ملكا.. المقطع الذي كشف قوة شخصية الملك فيصل

أنتجت هوليود عملاقة الأفلام السينمائية فيلماً يحكي سيرة حياة الملك السعودي الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز، متطرقاً إلى زيارته التاريخية إلى #بريطانيا عام 1919، الفيلم صور بين #السعودية وبريطانيا على أن يتم عرضه مطلع عام 2018، وذلك تزامناً مع افتتاح دور السينما في السعودية.

استطاع فيصل بن عبدالعزيز الفتى المنتدب إلى بريطانيا من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود أن يؤسس علاقة بين بلدين متباعدين في الخريطة، مختلفين بالتوجه لتمتد نحو قرن من الزمان.

واستقطب فيلم "ولد ملكا" بحجم محتواه، اهتمام الكثيرين بحثاً وانتظاراً لشح المعلومات الخاصة بإنتاجه، إلا أن مقطعاً بسيطاً منه عكس مدى قوة شخصية الملك فيصل ودبلوماسيته التي بشرت بقدوم سياسي محنك منذ أول عشاء دبلوماسي له.

الفيلم المصور بين #السعودية وبريطانيا سيعرض على شاشات السينما العالمية والسعودية مطلع عام 2018، وهو ما يضاف إلى ألق هذا الفيلم التاريخي وكأنه كتب لسيرة الملك فيصل أن تبقى تاريخية، حتى وإن كانت تروى من خلال الشاشة الكبيرة.