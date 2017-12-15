النجم جون ترافولتا يصل الرياض ويستعد للقاء جمهوره

وصل النجم الكبير #جون_ترافولتا إلى العاصمة السعودية الرياض، في ساعة متأخرة من الخيمس، وسيلتقي جمهوره في حوار، الجمعة.

وتحت عنوان "ليلة مع ترافولتا"، سيعقد النجم الكبير جلسة حوارية مع الجمهور، يتحدث خلالها عن مسيرته الفنية، وستكون التذاكر مجانية.

ولقي حضور النجم إلى السعودية صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي التي رحبت بهذا الحدث.

والأربعاء، أعلنت #هيئة_الترفيه عن تنظيم فعالية بعنوان "ليلة مع ترافولتا"، تستضيف من خلالها في أمسية حوارية نجم هوليوود في جلسة حوارية تمتد 3 ساعات من 9 - 12 مساء يوم الجمعة، وذلك في مركز "أبكس للمعارض والمؤتمرات" في #الرياض.

وترافولتا فنان شامل، وهو ليس ممثلاً فحسب بل مغنياً وكاتباً ومنتجاً، ويملك تجربة ثرية ومسيرة كبيرة توجها بأكثر من 45 فيلماً.

وكان أول أفلامه في العام 1975 وهو لا يزال في سن مبكرة من العمر، وهو زوج الممثلة والعارضة "كيلي بريستون" ولديه 3 أبناء.

وتأتي زيارة "ترافولتا" الأولى للمملكة متزامنة مع القرار بمنح تراخيص لدور #السينما_في_السعودية.