صور.. سفراء التحالف بموقع عرض حطام الصواريخ الإيرانية

نشرت السفارة السعودية في الولايات المتحدة على حسابها على تويتر، الجمعة، صوراً لسفراء التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من موقع عرض حطام الصواريخ الإيرانية، التي استهدفت المملكة في الرابع من نوفمبر الماضي.

سمو السفير الأمير خالد بن سلمان وسفراء التحالف في موقع عرض حطام الصواريخ الإيرانية التي استهدفت المملكة من قبل ميلشيا الحوثي التابعة لإيران #سيبقى_اليمن_عربيا_مهما_كلف_الثمن pic.twitter.com/0PyEwwjslC — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) December 15, 2017

وظهر في الصور كل من السفير السعودي في أميركا الأمير خالد بن سلمان، بالإضافة إلى سفراء الإمارات واليمن والبحرين ومصر والسودان، في الموقع، وذلك دعماً لعروبة اليمن ضد التدخل الإيراني.

كما بدا السفراء في صورة أخرى حاملين علم اليمن، في خطوة رمزية تدل على الدعم العربي لليمن بوجه "التدخلات الإيرانية" السافرة.

يذكر أن الولايات المتحدة قدمت الخميس في الأمم المتحدة بنيويورك صوراً تثبت وتدين إيران لدعمها ميليشيات الحوثي في اليمن. وقالت مبعوثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي إن بلادها ستعمل على بناء تحالف دولي للتصدي لإيران بعد أن عرضت أدلة مادية تربط إيران بأسلحة وصواريخ استخدمت في اليمن.

وأكدت هيلي في مؤتمر صحافي، وهي تقف أمام بقايا صاروخ إيراني أطلق من اليمن نحو السعودية، أنه صنع في إيران ثم أرسل إلى الحوثيين في اليمن، ثم أطلق على مطار مدني حيث كان من الممكن أن يسفر عن مقتل مئات المدنيين الأبرياء في #السعودية.