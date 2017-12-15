مفاجأة عن الشاب المجاهر بالانحلال.. مريض أوقف سابقاً

أكدت مصادر لـ"العربية.نت" أن المجاهر بالمعصية والانحلال على "السناب"، الذي ألقت الأجهزة الأمنية في السعودية القبض عليه، مريض نفسي، ولديه ملف في "الصحة النفسية".

وكان هذا الشاب نشر عبر سنابه أنه تم استدعاؤه وأمضى تعهداً بعدم التصوير في سناب، موضحاً أنه لا يملك أي حساب على تويتر أو غيره من مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، تبين أن شرطة منطقة الرياض كانت ألقت القبض في أكتوبر 2016، على الشاب نفسه ويدعى "ع. الحميد" - وكان يبلغ من العمر 25 عاما وقتها - بتهمة سب الدين والتحدث في أمور خادشة للحياء.

وكانت شرطة الرياض قد أطاحت بهذا #المجاهر_بالانحلال الذي أثار استياء المجتمع بمقاطع خادشة للحياء داعية للإباحية.

كما أوضحت الشرطة في بيان لها الخميس، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب سعودي، اشتملت على عبارات خارجة عن الآداب العامة والأنظمة المرعية، ما أثار استياء الجميع، فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على تحديد هويته وضبطه.

وكشفت أن الموقوف مواطن في العقد الثالث من العمر، سعودي الجنسية، وبسماع أقواله مبدئيا اتضح أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وجرى إيقافه وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، حسب الاختصاص.