مفتشات ودوريات مرورية "نسائية".. مستقبلاً في السعودية

أوضحت إدارة أمن الطرق في السعودية أنه سيتم توظيف نساء في مراكز التفتيش على الطرقات، كما سيتم مستقبلاً توظيفهم في مراكز انطلاق الدوريات.

وكانت إدارة المرور وأمن الطرق أوضحت، الجمعة، في إجابات عن أكثر من 40 سؤالاً، عدة نقاط في ما يتعلق بشروط قيادة المرأة والرخص التي يفترض أن يبدأ العمل بها في يونيو المقبل.

وأكدت إدارة المرور أن هناك تنسيقا بين وزارتي "الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية على استخدام مراكز العناية بالفتيات كمراكز إيقاف في حال وجود مخالفة تستوجب التوقيف أو حادث مروري.

كما أوضحت أنه سيسمح للنساء في السعودية بقيادة الدراجات النارية والشاحنات متى ما تم الالتزام بالأنظمة المرعية.