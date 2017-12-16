أين ستسجن المرأة المتسببة بحادث في السعودية؟

كشفت إدارة المرور في #السعودية، الجمعة، أن هناك تنسيقا بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استخدام مراكز العناية بالفتيات كمراكز إيقاف في حال وجود مخالفة تستوجب التوقيف أو حادث مروري.

كما أوضحت إدارة المرور أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات، منها توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات الراغبة في افتتاح مدارس تعليم قيادة للنساء بعد استكمال الشروط اللازمة.

وأفادت إدارة المرور بإعداد برامج توعية تخص قيادة المرأة تستهدف النساء الراغبات في القيادة.

وكانت إدارة المرور وأمن الطرق أوضحت في إجابات عن أكثر من 40 سؤالاً، عدة نقاط في ما يتعلق بشروط قيادة المرأة والرخص التي يفترض أن يبدأ العمل بها في يونيو المقبل.

هذا وأمر الملك سلمان في 26 سبتمبر 2017 بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في #السعودية.

وصدر أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.