السعودية.. كيف سيتم التعامل مع حاملات رخص قيادة خليجية؟

أكدت إدارة المرور وأمن الطرق #السعودية، إمكانية استبدال #رخص_القيادة سارية المفعول الصادرة من دول #مجلس_التعاون_الخليجي بأخرى سعودية.

وأوضحت إدارة المرور وأمن الطرق أن المادة (42/6) نصت على استبدال رخص القيادة سارية المفعول الصادرة من إدارة المرور المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي برخص سعودية مماثلة.

وعن الآلية التي سيطبقها المرور مع النساء الحاصلات على رخص قيادة من الدول الأخرى، يؤكد نص المادة 37 من نظام المرور على الإعفاء من شرط اختبار القيادة من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة بشرط أن تكون سارية المفعول، علماً أنه يمكن القيادة للزائرات للمملكة برخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها لسنة واحدة من تاريخ دخولها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها أيهما أقرب استنادا للمادة الثانية والأربعين.

وكانت إدارة المرور وأمن الطرق أوضحت، الجمعة، في إجابات عن أكثر من 40 سؤالاً، عدة نقاط فيما يتعلق بشروط قيادة المرأة والرخص، التي يفترض أن يبدأ العمل بها في يونيو المقبل.

وأكدت إدارة المرور أن هناك تنسيقاً بين وزارتي "الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية على استخدام مراكز العناية بالفتيات كمراكز إيقاف في حال وجود مخالفة تستوجب التوقيف أو حادث مروري.

كما أوضحت أنه سيسمح للنساء في السعودية بقيادة الدراجات النارية والشاحنات متى ما تم الالتزام بالأنظمة المرعية.

وكان الملك سلمان أمر في 26 سبتمبر 2017 بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في #السعودية. وصدر أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.