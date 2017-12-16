السعودية.. هذه عقوبة الشاب المجاهر بالانحلال!

بعد حادثة هزت المجتمع السعودي، حيث قام مواطن عشريني بالمجاهرة بالمعصية والانحلال، ونشر مقاطع خادشة للحياء، داعياً للإباحية عبر برنامج السناب شات، فتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

من جهته، أكد المحامي عبدالرحمن البوعلي لـ"العربية.نت" أن عقوبة الردة والمجاهرة بالمعصية مغلظة تصل إلى الإعدام حداً إلا إذا وجدت علة تذهب أهليته.

وأضاف قائلا "هذه الأفعال التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي للمجاهر بالمعصية عبارة عن جملة من الجرائم المركبة الموجبة للعقوبة المغلظة تشترك فيها عدة أنظمة مجرمة للفعل، ومنها ما هو موجب التوقيف بناءً على القرار الوزاري ٢٠٠٠ والذي ينص على أن من ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف في الفقرة الأولى منه جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، وقد نص عليها صراحة في المذكرة الإيضاحية للقرار الوزاري في الفقرة الثامنة، فذكر جريمة الردة والمتمثلة بسب الدين الإسلامي، والتي في حال ثبوت الشرط وانتفاء مانع لدى القاضي الشرعي فإن عقوبتها تصل إلى الإعدام حداً.

وأوضح المحامي البوعلي أن الجريمة الأخرى التي تدخل في هذه المقاطع والتي هي الأخرى موجبة للتوقيف بناءً على الفقرة (د/٤) من القرار الوزاري سالف الذكر وهي جريمة إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والتي نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة السادسة والمعاقب عليها بالسجن مدة خمس سنين وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال. كما أن في هذا المقطع إقرارا بارتكاب جريمة تخل بشرف منشئ هذا المقطع وتصريحه بارتكاب الفعل المشين الذي يستحق عليه العقوبة الحدية في حال استمرار إقراره بالفعل الآثم.

غير أن هذه المقاطع قد تورد صاحبها مغبة السجن والتعزير البليغ في حال عدم ثبوت هذه الجنايات على منشئها وكل ما ذكرت فيما لو لم يكن يعاني من علة عقلية تخرجه من إطار العقل والأهلية إلى العته فتجب معالجته في المستشفيات المختصة.

وكانت شرطة الرياض قد أطاحت بـ #المجاهر_بالانحلال الذي أثار استياء المجتمع بمقاطع خادشة للحياء.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، الخميس، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب سعودي، اشتملت على عبارات خارجة عن الآداب العامة والأنظمة المرعية، ما أثار استياء الجميع، فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على تحديد هويته وضبطه.

وكشفت أن الموقوف مواطن في العقد الثالث من العمر، سعودي الجنسية، وبسماع أقواله مبدئيا اتضح أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وجرى إيقافه وإشعار النيابة العامة، حسب الاختصاص.