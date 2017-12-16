بالصور.. تعرف على أشهر الأكلات الشتوية في السعودية

مكونات خاصة تشتهر بها أكلات كل منطقة في #السعودية، خصوصا في فصل الشتاء، إذ تحتوي على مكونات غنية بالطاقة لإمداد الجسم بالدفء، فكل يبدع في الأطباق التي يقدمها. ونستعرض فيما يلي أشهر عشر أكلات شتوية في المملكة.

الحنيني والسليق والمطرية

تُعد "العصيدة" أشهر الأكلات الشتوية في السعودية، وتتميز بها المنطقة الشرقية، وتتكون من "التمر" كعنصر أساسي مع الدقيق البر والسمن البلدي.

أما "السليق" فهو وجبة شتوية مفضلة بالمنطقة الغربية، ويعتمد على الأرز المصري والحليب والسمن، وهو الطبق الرئيسي للضيوف في العادة.

وتعتبر "العريكة" نوعا من الحلى الشعبي في المناطق الجنوبية، وتُصنع من الدقيق والسمن البلدي وماء التمر، ومن ثم فهي غنية بالفيتامينات، وتمد الجسم بالدفء، ومن المعتاد تقديمها مع القهوة العربية.

وتشتهر المناطق الشمالية بوجبة "لتطماج"، أو المطرية (نسبة للمطر)، وتتكون من الكمأ "الفقع" والحمص واللوبيا والجريش، وتنقع هذه المواد بالماء لمدة يوم واحد ثم تطهى حتى تذوب.

في المنطقة الوسطى، يفضلون أكلة "الحنيني"، ويتم إعدادها بتسخين التمر وتقليبه حتى يذوب، ثم يضاف له قرصان البر، لتكون قطعا صغيرة وتحرك على نار هادئة ويضاف له الزبدة، ويقدم مع السمن والفلفل الأسود.

المشغوثة والمطازيز والقشد والهريس

وفي المناطق الجنوبية، تشتهر "المشغوثة" أو الرغيدة، وتحتوي على دقيق بر باللبن، وتُقدم مع العسل والسمن والتمر.

وهناك "الكستناء"، وتسمى "أبو فروة"، وهي فاكهة تلقب بفاكهة الشتاء تؤكل غالباً مشوية أو مسلوقة.

ومن بين أنواع الحلي، يفضل أهل المنطقة الوسطى "القشد"، ويتم عمله بخلط دقيق البر مع الزبدة، ثم يضاف التمر المهروس لهما مع البسكويت والسمن.

وتعتبر "الهريس" من الأكلات الشهيرة بالمنطقة الشرقية، ويتم طبخها بخلط دقيق البر مع الماء واللحم، وتقدم حارة وفوقها السمن البلدي.

وتعتمد أكلة "المطازيز" الدافئة على العجين والمرق والخضراوات وتشتهر بها المنطقة الوسطى.