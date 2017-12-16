حساب المواطن في ميزانية 2018

اعتمد المواطن رقماً مهماً في ميزانية 2018، تحاول الميزانية الجديدة أن تجدد حياته ومصروفاته كل ثلاثة أشهر، على حد تصريح المسؤولين عن حساب المواطن، وهو بلا شك أمرٌ هدفت الدولة إلى إيجاده في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وتضمن القرار الفئات المستفيدة من البرنامج، والشروط المؤهلة للاستحقاق، وهي الخطوة الأولى في منظومة عدة برامج، تحملها بإذن الله ميزانية الخير 2018. وقد أفرح المواطن أن تاريخ الصرف هو 21 ديسمبر 2017، وحينها سيتعّرف المواطن على المبالغ المودعة ومقدارها وتفاصيلها.

لقد أصبح حساب المواطن حديث الإعلام والصحافة ومجالس الناس ومن يستحق، وهو المواطن الذي وصلت معلوماته البنكية والأسرية بمصداقية أمام لجان الفحص والتحري في ميزانية حساب المواطن هو من يستحق، وقد أصبح ترقب المواطن لهذا التاريخ موعداً لمعرفة كم سيكون مودعاً في حسابه من ميزانية الدولة.

ولعل الدولة قد أوضحت أن هذا الدعم جاء ليحدث توازناً في إنفاق وترشيد المواطن تجاه ما يتم رفع الدعم عنه من المواد الاستهلاكية والطاقة وغيرها، وليكون تميزاً لذوي الدخل المنخفض والمتوسط وبين من يملك حسابات عالية، بالتأكيد لن يصرف له من حساب المواطن شيء.

إن هذه نقلة في تقدير الدولة للأسرة المحتاجة، والتي ربما سَيضر بها رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع، فجاء هذا البرنامج توازناً في المصروفات الموجه للأسر التي سجلت عبر حساب المواطن اليوم وبعد المؤتمر الصحفي لوزير العمل لم تكن الصورة واضحة لكل مواطن، وتعلقت في الذهن عدة أسئلة جاءت في موقع حساب المواطن واستقبلها صديقنا المذيع اللامع خالد مدخلي في القناة السعودية عندما التقى المشرف العام على حساب الموطن، والذي لم يفُصح هو الآخر عن جديد أو زيادةٍ عما حدث في المؤتمر الصحفي، ولهذا يبقى الانتظار وموعده مع نزول أول دعم للمواطن يوم 21 ديسمبر الذي سيكون يوماً تاريخياً تدخل فيه إحدى مفردات ميزانية 2018 حيَّز التنفيذ كواحدٍ من برامج التحول الوطني أو التوازن المالي الذي جاء في الشفافية والمصداقية التي يقودها سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نعم إنه وفقاً للتوجهات سيتم في برنامج حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، إذ يشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.

إن حساب المواطن اليوم يعتبر أول برنامج حكومي في السعودية يشمل جميع أنواع الدعم عبر منصة موّحدة جَعلت القيادة الحكيمة المواطن هو الأساس فيها، ولربما يسأل أحدنا عن شروط الاستحقاق لهذا الدعم، فأقول إن موعد ذلك هو 21 ديسمبر الجاري، وسيكون السعوديون على موعد مع تجربةٍ مهمة يقودها برنامج الإصلاح الحكومي المرتبط أساساً بميزانية عام 2018، ولكن وفق تصريحات المسؤولين عن برنامج حساب المواطن فإن قيمة الدعم المقدمة لكل مواطن سوف تتأثر بعدة عوامل، منها مجموع دخل الأسرة، وعدد أعمار أفرادها، وحسب العوامل المُتغيرة كل فترة، ولهذا جاء طلب التحديث كل ثلاثة أشهر.

لقد وضع برنامج حساب المواطن على صفحته في وزارة العمل عدة نقاط تواصل، يستطيع المواطن أن يطرح تساؤله واستفساره ويحصل على الإجابة فوراً، إن هذه الميزانية ونحن نشهد بوَادرها اليوم لتُنبئ عن توقع مبشّر بالخير، يحمل الخير لكل مواطن ومقيم على أرض المملكة، أكدها قائد الحزم والعزم في خطابه السنوي أمام مجلس الشورى نهاية الأسبوع الماضي قائلاً: إن بلادكم ماضية في الإصلاح، وتقديم خدمة المواطن، وإنه من أولويات اهتمام الدولة، وإن الحكومة ماضية في برامج الإصلاح التي تُسعد المواطن في هذه البلاد، ولعَّل التاريخ المرتقب لصرف حساب المواطن هو الموعد الذي سيجيب حقيقة عن أسئلة المواطنين جميعاً، عندها تبدأ بإذن الله مسيرة عطاء جديدة. دمت يا وطني بخير.

* نقلا عن "الوطن"