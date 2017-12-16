دونية الصراع.. !

لا شيء يمكن أن يفصح عن هويتك النفسية، والعقلية، والأخلاقية، بصورة صارخة مثل ما يفعل التنافس.. انه يظهر حجم الأنا الحقيقي في دواخل الأفراد، وفي بعض المواقف يحدد فصيلة الأذى والعدوان الذي تنتمي له أفعالهم..

هذا التنافس الذي قد يكون في المجال الوظيفي، أو الدراسي أو حتى الاجتماعي بين الأقارب -للحظوة بأمور تقديرية معينة- بل انه يحدث حتى على مستوى الدول لأمور تستدعي وأخرى لا تستدعي..

التنافس بطبيعته، عملية مشروعة تكفل للمتنافسين حق الوصول للهدف حسب التمايز في القدرات (إذا تم بطرق نزيهة طبعا).. لكن الشائع في الأوساط الآنفة الذكر، أن التنافس غالبا ما يقود لمنحى الصراع..

والخطورة تتجلى في الأسلوب الذي يستخدمه المتصارعون لإلحاق الهزيمة بالطرف المنافس..

بعض المنافسين لا يتوانى عن أي أذية يلحقها بمنافسه حتى يتفوق عليه، والأكثر عجبا عندما يكون هدف المنافسة بسيطا أحيانا ولا يستدعي كل هذا العناء من الدونية..

بعض الشخصيات لا تستطيع أن تحيا في كل دوائرها بدون أن تخلق وسطا تنافسيا صراعيا يجر من حولها إلى مشكلات معينة..

عموما كن حذرا على أعصابك وأخلاقك من التعاطي أو الانسياق مع صغائر المنافسات حتى لو فسر انسحابك منها ضعفا..

من الجيد أن تعي في فترة مبكرة، ما الذي يستحق التنافس عليه وما لا يستحق، ومن المهم أن تنتبه أيضا ألا تنساق وأنت في خضم منافساتك الكبيرة والمفصلية لصغائر المؤامرات أو الألاعيب مهما بلغت دونية خصومك، فللعاقبة الأخلاقية قوانينها الثابتة..

في الأغلب التنافس على الأهداف أو المناصب والسلطة أو حتى الوضع الاجتماعي المرتفع، يشكل عند البعض مشروع حياة وليس مجرد هدف يمكن التنازل عنه أو تناسيه في حال خسارته.. ويبدو أن البعض يعلق قيمته أو يعالج نقصه من خلال بلوغه مرتبة أو تميزًا أعلى، ولهذا يحول التنافس إلى صراع ويستخدم فيه كل الطرق المشروعة وغير المشروعة لبلوغه الهدف.. ولذلك تظهر عند البعض من هذه الفئة أفعال ملوثة في صراعاتهم مع منافسيهم، منها مثلا محاولة إسقاط الآخر والتأليب عليه، بل وتشويه سمعته، وخلق الشائعات حول ماضيه وحاضره.. وهي ممارسات وضيعة لا نراها في صراعات الجانب الاجتماعي أو الوظيفي فقط، بل حتى في السياسي..

* نقلا عن "اليوم"