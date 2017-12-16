في السعودية.. حاذروا تلك المخالفات لأنها "مصورة"!

أوضحت إدارة المرور السعودية - في سلسلة من الإجابات والتوضيحات، الجمعة، حول القوانين المرعية في القيادة ونظام المرور والتعديلات المدخلة - أنه سيتم التشهير بالمخالفين.

وأضافت أنه سيتم إدراج التشهير بالمخالف في نظام المرور.

وعن مسألة وجود كاميرات لضبط المخالفات، أشارت إلى أن هناك شراكة مع القطاع الخاص في هذا الجانب والعمل جارٍ على زيادة عدد الكاميرات لمزيد من الضبط المروري، وهناك مخالفات جديدة سيتم ضبطها بالكاميرات كحزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة.

وفي إجابة حول ما إذا كان هناك تطبيق إلكتروني لتصوير المخالفات المرورية، أكدت إدارة المرور أنه يوجد حاليا تطبيق "باشر" عبر الأجهزة الذكية يمكن من خلاله تصوير المخالفات المرورية والاستحداث والتطوير وارد في ظل مواكبتنا لمستجدات التقنية.

وكانت إدارة المرور وأمن الطرق أوضحت في إجابات عن أكثر من 40 سؤالاً، عدة نقاط في ما يتعلق بشروط قيادة المرأة والرخص التي يفترض أن يبدأ العمل بها في يونيو المقبل.

يذكر أن الملك سلمان كان أمر في 26 سبتمبر 2017 بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في #السعودية. وصدر أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.



