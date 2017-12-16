هذا العمر المحدد لقيادة المرأة بالسعودية واستثناءاته

أوضحت إدارة المرور في السعودية، في بيان لها الجمعة، أن العمر المحدد أو المسموح لقيادة المرأة للسيارة هو إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية وإتمام سن العشرين لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة، ويستثنى من ذلك من يمنح ترخيصا مؤقتا لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة.

وكانت إدارة المرور وأمن الطرق أوضحت في إجابات عن أكثر من 40 سؤالاً، عدة نقاط في ما يتعلق بشروط قيادة المرأة والرخص التي يفترض أن يبدأ العمل بها في يونيو المقبل.

هذا وأمر الملك سلمان في 26 سبتمبر 2017 بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في #السعودية.

وصدر أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.