هذه ضوابط الصور المستخدمة في رخص النساء بالسعودية

أوضحت إدارة المرور بالسعودية، الجمعة، أن ضوابط الصورة المستخدمة في رخصة قائدة المركبة هي نفس الضوابط الموجودة حالياً على رخص الذكور، حيث سيتم تطبيقها على رخص الإناث.

وعن آلية التعامل مع قائدة المركبة المخالفة للأنظمة المرورية في حال سجلت ضدها مخالفة تستوجب الإيقاف، كشفت إدارة المرور في بيانها، أن هناك تنسيقا بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استخدام مراكز العناية بالفتيات كمراكز إيقاف في حال وجود مخالفة تستوجب التوقيف أو حادث مروري.

وكانت إدارة المرور وأمن الطرق أوضحت، الجمعة، في إجابات عن أكثر من 40 سؤالاً، عدة نقاط في ما يتعلق بشروط قيادة المرأة والرخص التي يفترض أن يبدأ العمل بها في يونيو المقبل.