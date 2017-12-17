الرياض.. العثور على طفلة مختطفة منذ 3 سنوات

عثرت الجهات الأمنية بالرياض على طفلة مختطفة منذ 3 سنوات، وذلك ضمن حملة #وطن_بلا_مخالف.

وتشير التفاصيل إلى أن قوة أمنية داهمت موقعاً في أحد أحياء الرياض، قبل أن تعثر على طفلة اختفت قبل عدة سنوات، في ظروف غامضة في منزل عمالة وافدة، حيث تم القبض على 4 نساء ورجلين لعلاقتهم بالقضية.

يذكر أن "وطن بلا مخالف" حملة مكثفة من وزارة الداخلية السعودية ضد المقيمين والوافدين الذين يخالفون نظام الإقامة والعمل. وقد بدأت الحملة بتاريخ الثامن والعشرين من آذار/مارس، حيث بدأت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاعاتها الأمنية كافة وبمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية، بتنفيذ الحملة والبدء بالحملات الميدانية المشتركة.