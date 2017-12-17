العدل أساس الحكم الرشيد، وفيه يكون القضاء مستقلاً نزيهاً ناجزاً مؤسسياً متخصصاً، وهي المنطلقات التي تمضي فيها وزارة العدل ضمن إستراتيجيات عمل واضحة وفق رؤية 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، حيث لا نقاش على أن الوزارة تعد في مقدمة الجهات الحكومية التي عبّرت عملياً عن تلك الرؤية بقرارات ومبادرات بأعلى كفاءة وشفافية، وأقل وقت وجهد وتكلفة.

اليوم لا حديث في وزارة العدل إلاّ عن التطوير، وبناء الشراكات، واستثمار الإمكانات، وتبادل الخبرات، والخروج من تقليدية الممارسة إلى حيز أكبر وأفضل من التحديث الذي لا يتعارض مع الثوابت، ولا يتأخر عن الانسجام مع المتغيرات في مهمة متزامنة للوصول إلى مرحلة جديدة في بناء مؤسسة عدلية قادرة على تعميق حضورها كواجهة مشرّفة للسعودية الجديدة.

أكثر النماذج حضوراً للوزارة محاربة الفساد الإداري والمالي بشطب صكوك غير نظامية بمساحة 600 مليون م2، وتقليص مدة تنفيذ الأوامر القضائية من شهرين إلى 72 ساعة، وتنفيذ أكثر من 50 مليون عملية في عشرة أشهر من خلال الربط الإلكتروني مع 19 جهة، إلى جانب تدشين أعمال المحاكم التجارية والاستعداد لانتقال القضاء العمالي إليها، والمتابعة الإلكترونية لأعمال التفتيش القضائي شاملة للمواعيد وحجم الإنجاز، وفتح أبواب العمل للسعوديات في خمس مجالات عدلية، كذلك إنجاز الحصول على جائزة الأمم المتحدة في خدمات التنفيذ الإلكتروني ومشروع محكمة بلا ورق.

هذه النماذج وغيرها كثير جداً في العدالة الناجزة، والتوثيق، والخدمات، والأمن العقاري يعكس رسالة مهمة للوزارة على الصعيد الخارجي من خلال رفع تصنيف القضاء السعودي عالمياً في مؤشر بيئة ممارسة الأعمال، حيث تواصل الوزارة مع شركائها في دعم الاستقرار الاقتصادي وتشجيع المناخ الاستثماري، ومنح الثقة أمام المستثمرين الأجانب والشركات العالمية من خلال ممارسات واضحة وناجزة للقضاء التجاري.

أمس الأول كان أمراً ملكياً باعتماد الوسائل الإلكترونية وسيلة في التبليغات القضائية بعد عقود طويلة من الممارسة التقليدية في التبليغ المكاني، حيث وجد فيها المماطلون ثغرة للتهرب من التزاماتهم، وتأجيل جلسات حضورهم أمام القضاء، وهو ما تصدى له الأمر الملكي بكثير من الحزم حفاظاً على الحقوق، وسرعة الإنجاز، ونشر ثقافة الالتزام في المجتمع، وهو ما ينعكس إيجاباً على صورة المملكة العدلية في الخارج، ودخولها في مؤشرات التصنيف العالمية.

وغداً نتطلع إلى حزمة من المبادرات النوعية في السداد الإلكتروني للحقوق، والخدمات الرقمية، وجميعها مؤشرات تثبت أن وزارة العدل مختلفة في هذه المرحلة التي يقودها الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وفريق عمله، حيث سيطول الحديث عن منجزات أخرى حافظنا فيها على الثوابت، ومارسنا صلاحيات التغيير التي تجعل العالم يحترم خصوصية عدالتنا.

* نقلا عن "الرياض"