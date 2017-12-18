التشيلو يرافق زوار معرض جدة.. بين الكتب

أقام عازف "التشيلو" الإيطالي كيم جي.زيتلو عرضاً على منصة المسرح الخارجي لمقر "معرض جدة للكتاب"، في أبحر الجنوبية، وتفاعل الحضور فرحاً وسعادة بجمال المقطوعات الموسيقية المعزوفة.

جاء الحفل ضمن مشاركات "الاتحاد الأوربي" بالمعرض، وقام زوار عديدون برصد لقطات الحفل ومقطوعاته بهواتفهم النقالة، وتنزيلها عبر حساباتهم في مختلف منصات شبكات التواصل الاجتماعي.

ويشير عازف التشيلو، زيتلو، إلى أنه حرص على عزف مقطوعات موسيقية متنوعة، وأنه لم يشأ أن يقف عند لون موسيقي محدد.

وأعرب عن سعادته الكبيرة لتواجده في هذا العرس الثقافي والحضاري، في إشارة إلى معرض الكتاب بجدة، معتبراً أن للموسيقى دوراً في التواصل الحضاري بين الشعوب، قائلاً: "إن الموسيقى ليست مجرد أنغام، بل هي وسيلة تواصل لالتقاء الذهن والروح، وتعمل على إدخال البهجة على النفوس وتجميل العالم من حولنا".

وتُعد "التشيلو" آلة وترية من عائلة الكمان ذات حجم كبير نسبياً، وهي مصنوعة من الخشب، ولها أربعة أوتار، ومجالها الصوتي حوالي أربعة أوكتافات، والطبقة الصوتية لـ"التشيلو" أو الكمان الجهير أقل من الكمان العادي، وظهر لأول مرة عام 1560 في إيطاليا على يد صانع آلات الكمان "أندريا أماتي".

وقد تفاعل الزوار مع أنغام الموسيقى بالحفل، معبرين عن فرحتهم كتعبير دلالي على جمال المقطوعات الفنية التي عزفها "زيتلو"، ومشدودين بتنوع البرنامج الثقافي وما يضيفه للحس الفني الراقي.