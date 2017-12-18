السعودية.. إحالة صاحب فيديو ذبح طفله إلى النيابة

أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة تبوك أن شرطة محافظة ضباء تلقت بلاغاً من مدير مدرسة المويلح الابتدائية عن حضور شخص للمدرسة، ويحمل بيده طفلاً ويهدد بقتله بسكين، ويتكلم بعبارات غير مترابطة.

وقال المتحدث: "تمت السيطرة عليه من قبل العاملين بالمدرسة، وتخليص الطفل منه، جرى الانتقال لموقع الحادث، وضبط الشخص والسلاح المستخدم، وتسليم الطفل لوالدته، واستكمال إجراءات الضبط، وبسماع أقوال ذويه أفادوا أن ابنهم بدأت تظهر عليه آثار اعتلالات نفسية وعدم ترابط في الحديث منذ حوالي ستة أشهر".

وذكر أنه تم إيقافه وإحالته لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي لتعليم تبوك، علي القرني، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله في بعض مواقع التواصل حول قيام أحد الأشخاص باقتحام مدرسة ويظهر مهدداً بقتل ابنه الرضيع بسكين كان يحمله، وتوضيحاً لذلك فإن الشخص دخل مدرسة المويلح الابتدائية بضباء بمنطقة تبوك أثناء وقت اليوم الدراسي، وتحديداً عند العاشرة صباحاً اليوم الاثنين، وجرت السيطرة عليه من منسوبي المدرسة وزوارها من أولياء الأمور في ساحة المدرسة دون أن يصاب الطفل أو أي أحد آخر بالأذى، وجرى التحفظ على الشخص في مكتب قائد المدرسة وتسليم الطفل لأحد أقاربه واستدعاء الدوريات الأمنية التي وصلت فوراً لمباشرة الحادث.