في السعوديّة والعالم أجمع وفي عصرنا هذا تحديداً أهم القطاعات الاقتصاديّة وأكثرها ربحيّة قطاع الاتصالات وقطاع البنوك، وهي الأكثر انتشاراً في كُل مُدن السعوديّة ولقد وجدت هذه القطاعات الكثير من التسهيلات والدعم الحكومي.

لكن للأسف هذه القطاعات لا تلعب دوراً يتناسب مع حجمها الاقتصادي والعائد الربحي الذي تجنيه.

المسؤولية الاجتماعية دورها مُغيّب والأرباح نقد لا يُرى له نتيجة ملموسة على الأرض..

لماذا لا يُقدم كُل بنك في كُل مدينة له فرع فيها خِدمة تتناسب وحجم العائد المادّي له من هذا الفرع كبناء مُستشفى أو دعم مشروع تنموي يعود بالفائدة على المجتمع في هذه المدينة والأمر كذلك ينطبق على شركات الاتصالات..

مليارات ضخمة جداً وعائدها الاجتماعي ضعيف جداً، سلبية كبيرة وأرباح ضخمة..

في إحدى الدول المجاورة رأيت مستشفى لبنك ومركز تخصصي صحّي لوكيل سيارات وجامعة لشركة اتصالات..

مبانٍ ضخمة وجميلة جداً وتحمل اسم المُتبرع بنكاً كان أو شركة اتصالات أو غيرها وبعد الانتهاء من البناء والتجهيز تُسلّم للقطاع الذي يُديرها حسب التخصص..

بلا شك سيأتي الرد أن البنك كمثال يُخصص جزءا من أرباحه للعمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية، لكن ما يتم تخصيصه لا يتم توزيعه حسب الفروع بل حسب أهواء من يُدير هذا البنك، فيعود النفع للمكان الذي يُريد هو فقط لا يسير الأمر وفق منهجيّه مُحددة..

تخصيص 5% من الأرباح القادمة من كُل فرع لخدمة مدينة هذا الفرع ستُغيّر الكثير في مُدن صغيرة ويبرز وجه العمل التطوعي فيها سريعاً..

ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية في أهم قطاعين يجعل الكُل يحذوا حذوهما بدافع البحث عن وسيلة إعلانية قليلة التكلفة تجعل المُتقدم قريباً من العميل..

أرامكو إحدى أبرز الشركات التي قدّمت الكثير في الدمام والظهران والخبر ببناء المراكز الصحيّة والمدارس وغيرها، أرامكو شركة ضخمة نعم لكنها ليست كانتشار البنوك والاتصالات..