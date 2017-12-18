الملك سلمان يبحث أوضاع المنطقة مع مدير استخبارات أميركا

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض الاثنين، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، مايكل بومبيو.

وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما حضر الاستقبال، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الخارجية عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة، خالد بن علي الحميدان.