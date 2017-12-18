مشروعات الصرف الصحي نموذجاً

نشرت صحيفة «المدينة» بالأمس، تقريرًا على صفحتين، استعرضت خلاله ما ورد في تقرير فني لديوان المراقبة العامة عن مشروعات الصرف الصحي في مدينة جدة، وكشف التقرير أن 78% من أحياء جدة لم تُنفَّذ بها تلك المشروعات، بالرغم من المليارات المعتمدة طوال السنوات الماضية، كما كشف التقرير عن تعثُّر وتأخُّر 90% من مشروعات شركة المياه القائمة بجدة إلى جانب التهاون في تطبيق الغرامات على المقاولين المتعثرين، والتقصير في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المشروعات المتأخرة، في حين تبيَّن أن عدد الأحياء التي شملتها جميع خدمات الصرف الصحي لم تتجاوز 25 حيًا من إجمالي 113، أي بنسبة 22% فقط.

الدولة (حفظها الله) لم تُقصِّر في اعتماد الميزانيات الضخمة للعديد من المشروعات الحكومية لخدمة المواطنين والمواطنات، وتوفير البنية التحتية للعديد من الأحياء في المدن المختلفة، ومشروع (شبكة الصرف الصحي بمدينة جدة) إنما هو نموذج للعديد من المشروعات التي قامت الدولة بالاهتمام بها واعتمادها منذ عدة سنوات، وخصصت لها الميزانيات الضخمة لاتمامه جنبًا إلى جنب مع مشروعات أخرى، كتصريف مياه السيول والأمطار... وغيرها من المشروعات الأساسية للمدينة، والتي عانى منها سكانها منذ عشرات السنين.

مشروع خدمات شبكة الصرف الصحي بجدة لم يكتمل حتى الآن إلا بنسبة 22%، في حين نفذ المشروع بشكل جزئي بنسبة 33% من أحياء المدينة، وبقيت 20% من أحيائها غير مشمولة بالخدمات نهائيًا، وأسباب ذلك التعثر وعدم تنفيذ المشروعات، والتي أوردها تقرير ديوان المراقبة، هي نفس الأسباب التي نجدها في تعثر معظم المشروعات الحكومية، والتي لا تخرج عن كثرة أوامر التغيير في المشروع، أو عدم تحديث المخططات، أو عدم تطبيق الغرامات اللازمة على الشركات المتأخرة، أوالتقصير في الإشراف على المشروعات القائمة أو المتأخرة، والتي تم سحبها، وعدم استلام المشروعات المنتهية، وقد أشار التقرير إلى أن عدد المشروعات المنتهية والتي تم استلامها هي 24 مشروعًا، منها 15 مشروعًا تأخر تسليمها عن الوقت المحدد.

أنا على ثقة بأننا لو غيّرنا اسم المشروع الوارد في تقرير ديوان المراقبة (وهو مشروع الصرف الصحي بجدة) والذي نشرته صحيفة المدينة بالأمس، مع بعض تقارير المشروعات الحكومية الأخرى المتعثرة، لوجدنا بأن معظم أسباب توقُّف وتعثُّر تلك المشروعات مُكرَّرة، بل أصبحت معروفة عند العامة، فضلًا عن المختصين والمسؤولين، ولذلك لا بد من المبادرة بوضع الحلول السريعة والعاجلة لتلافي تلك الأسباب المتكررة حتى تنجح المشروعات، ويستفيد المواطن من الخدمات، والتي حرصت الدولة على توفيرها له.

نقلا عن "المدينة"