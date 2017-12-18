وفاة عروس وشقيقيها بحادث سير في المدينة المنورة

لقيت عروس (17 عاماً) حتفها بحادث سير في #المدينة_المنورة. وفي التفاصيل، كانت عائلة الفتاة، المكونة من والدتها وشقيقيها، مسافرة من مهد الذهب إلى المدينة المنورة لوضع اللمسات الأخيرة لتجهيز حفل زفاف أختهم، فتعرضت سيارتهم لحادث اصطدام مع مركبة أخرى، ما أدى لاحتراق السيارتين، ووفاة العروس وشقيقيها وإصابة الأم.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بالمدينة المنورة، خالد السهلي، أنهم تلقوا بلاغاً عن الحادثة، وبعد توجه الفرق الإسعافية لموقع الحادثة، تبين وجود حالتي وفاة وحالتي إصابة خطرة بالإضافة لحالة إصابة أخرى نقلت قبل قدوم الفرق الإسعافية، وتم إسعاف المصابين ونقلهم لمستشفى المهد العام قبل أن يتم تحويلهم لمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.