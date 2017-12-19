إدانات عربية ودولية لإطلاق الحوثي صاروخا باتجاه الرياض

دانت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، إطلاق #ميليشيا_الحوثي صاروخا باليستيا إيرانيا باتجاه الرياض. كما دانت دولة الإمارات إطلاق الميليشيات الانقلابية صاروخا باليستيا إيرانيا تجاه العاصمة السعودية.

ونددت الحكومة الألمانية بإطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا باليستيا اليوم الثلاثاء صوب العاصمة السعودية الرياض.

من جانبها نددت الكويت بإطلاق ميليشيا الحوثي لصاروخ باليستي باتجاه الرياض، مؤكدة تأييد المملكة في كل ما تتخذه السعودية من إجراءات للحفاظ على أمنها.

وشددت الكويت على التزامها بدورها في تحالف دعم الشرعية باليمن للحفاظ على أمن المنطقة.

كما دانت مجموعة السفراء المعتمدين لدى اليمن إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخا باليستيا باتجاه مدينة الرياض، بينما كان السفراء، وممثلون دبلوماسيون آخرون، مجتمعون مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، في مناقشات جادة تتعلق بكيفية إنهاء معاناة الشعب اليمني التي سبّبها الصراع.

وعبّر السفراء خلال اللقاء عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل إلى إنهاء الأزمة سلمياً، كما رحبوا بإعلان المملكة العربية السعودية عن مبادرة لدعم إعادة البناء، وإنعاش الاقتصاد اليمني.

كما دانت المملكة الأردنية الهاشمية بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في اليمن صاروخًا باليستياً استهدف مدينة الرياض.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في بيان صحافي وقوف بلاده إلى جانب المملكة في تصديها للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها من ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ودانت مصر بأشد العبارات محاولة استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي أطلق من الأراضي اليمنية.

وأعلنت قوات #التحالف العربي لإعادة الشرعية باليمن بقيادة #السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ باليستي حوثي إيراني جنوب مدينة #الرياض، أطلقه الحوثيون.

وأفاد التحالف بعدم وجود أي إصابات جراء عملية اعتراض الصاروخ الباليستي.

وسمع دوي انفجار قوي في الرياض ومشاهدة دخان في السماء بعد اعتراض دفاعات الباتريوت للصاروخ الباليستي، تلاه سقوط شظايا في أحياء متفرقة من الرياض من دون وقوع إصابات أو أضرار.

والخميس، أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون الشهر الماضي هو من صنع إيراني بشكل لا يمكن إنكاره.