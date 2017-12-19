السعودية.. مقتل الفرج أحد أخطر المطلوبين في القطيف

أفادت مصادر لـ"العربية.نت" بمقتل الإرهابي سلمان علي سلمان الفرج في بلدة #العوامية في #القطيف شرق #السعودية بعد مواجهة مع قوات الأمن.

ويعد الفرج أحد أخطر المطلوبين في قائمة الـ 23 التي تم الإعلان عنها في عام 2012، وكان الفرج قد ارتكب العديد من الجرائم في القطيف من بينها استهداف رجال الأمن والدوريات الأمنية ومراكز الشرطة.

وظل الفرج متخفياً لمدة سبع سنوات حتى تمكنت الجهات الأمنية من مداهمة مكان تواجده في العوامية، وبعد إطلاقه النار على رجال الأمن تم الرد عليه وقتله.

يذكر أن قائمة المطلوبين الـ23 في القطيف تقلصت إلى شخصين فقط وهما فاضل الصفواني ومحمد الزايد.