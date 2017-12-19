فيديو.. سقوط شظايا صاروخ الحوثي على منزل فنان سعودي

تابعت الجهات الأمنية في #السعودية سقوط شظايا من الصاروخ الباليستي الحوثي الإيراني الذي تم اعتراضه بالرياض ظهر اليوم الثلاثاء، على منزل الفنان عبدالله السدحان بالعاصمة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو الفنان السدحان مع عدد من رجال الأمن بمنزله بالرياض، حيث عبر لهم عن شكره وامتنانه لمجهوداتهم في مباشرة الحادث والاطمئنان عليه.

وكانت قوات #التحالف العربي لإعادة الشرعية باليمن بقيادة #السعودية، أعلنت اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ باليستي حوثي إيراني جنوب مدينة #الرياض، أطلقه الحوثيون.

وأفاد التحالف بعدم وجود أي إصابات جراء عملية اعتراض الصاروخ الباليستي.

وقال المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، في بيان أن الصاروخ كان باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمنطقة الرياض، وتم اعتراضه وتدميره جنوب الرياض دون وقوع أي خسائر.

وأضاف المالكي أن السيطرة على الأسلحة الباليستية ذات التصنيع الإيراني من قبل المنظمات الإرهابية، ومنها ميليشيا الحوثي المسلحة المدعومة من إيران يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاقها باتجاه المدن الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.