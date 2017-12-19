هذه حقيقة الطفلة المخطوفة في الرياض!

تكشفت تفاصيل جديدة عن قصة الطفلة المختطفة منذ 3 سنوات في الرياض، وتم العثور عليها بعد مداهمات لحملة وطن بلا مخالف في المنطقة.

وكشف الإعلامي السعودي علي العلياني، عبر برنامجه "معالي المواطن" على شاشة قناة "أم بي سي" : "إن أسرة الطفلة أقدموا على جريمة شنيعة وخطأ غير إِنْسَاني، حيث كانت تعمل لديهم خادمة وطلبوا منها أن ترمي الفتاة في كرتون، أو أمام مسجد، أو تتخلص منها بأي طريقة، ولكن المرأة قامت بتربيتها واهتمت بها وقَالَتْ للأهل إنها تخلصت منها كما يريدون".

وأَوْضح أن الطفلة ليست مخطوفة، وهي حالِياً في إحدى دور الرعاية، شاكراً للخادمة جميل صنيعها؛ لإنقاذ حياة الطفلة، متسائلاً "أين أهلها ولماذا لم يأتوا ليأخذوها؟”.

وطالب العلياني بقوانين تحمي الصغار قبل الكبار، لمنع تكرار هذه الجريمة البشعة.

هذا وعثرت الجهات الأمنية بالرياض على الطفلة المختطفة منذ 3 سنوات، وذلك ضمن حملة #وطن_بلا_مخالف في 17 ديسمبر الجاري.

وتشير التفاصيل إلى أن قوة أمنية داهمت موقعاً في أحد أحياء الرياض، قبل أن تعثر على طفلة اختفت قبل عدة سنوات، في ظروف غامضة في منزل عمالة وافدة، حيث تم القبض على 4 نساء ورجلين لعلاقتهم بالقضية.

يذكر أن "وطن بلا مخالف" حملة مكثفة من وزارة الداخلية السعودية ضد المقيمين والوافدين الذين يخالفون نظام الإقامة والعمل. وقد بدأت الحملة بتاريخ الثامن والعشرين من آذار/مارس، حيث بدأت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاعاتها الأمنية كافة وبمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية، بتنفيذ الحملة والبدء بالحملات الميدانية المشتركة.