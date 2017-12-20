أمر بالقبض على مقيم بارك اعتداء الحوثي على الرياض

وجه النائب العام بالقبض على مقيم عربي عبر عن تأييده لإطلاق #ميليشيا_الحوثي #صاروخاً_باليستياً على #الرياض، حيث هنأ المقيم عبر حسابه في (تويتر) ميليشيات الحوثي على هذا الاعتداء.

وواصلت النيابة العامة بذلك ملاحقة كل من تسول له نفسه بالاعتداء على المجتمع والتجاوز بحق الآخرين أو التحريض عليهم.

وكانت النيابة العامة قد توعدت برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب #دعوات_التحريض، الذين لا يدركون خطورة ما يقترفونه بحق الآخرين، حيث أكدت أنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على الآخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة.

وكانت قوات #التحالف العربي لإعادة الشرعية باليمن بقيادة #السعودية، قد أعلنت الثلاثاء، عن اعتراض صاروخ باليستي حوثي إيراني جنوب مدينة #الرياض، أطلقه الحوثيون.

وأفاد التحالف بعدم وجود أي إصابات جراء عملية اعتراض الصاروخ الباليستي.