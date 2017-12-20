الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل إلى العاصمة السعودية

وصل الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس إلى العاصمة السعودية #الرياض، الثلاثاء.

وكان في استقبال عباس في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية عادل بن أحمد #الجبير، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ورفض عباس مؤخرا لقاء نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، في أعقاب قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن أميركا لم تعد راعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، تعبيرا عن رفضه لقرار واشنطن.

والاثنين، استخدمت أميركا حق النقض في مجلس الأمن لتعطيل مشروع قرار قدمته مصر يؤكد على رفض أي قرار أحادي بشأن مصير مدينة القدس. ووافقت على مشروع القرار 14 دولة بالمجلس، ورفضته واشنطن.