استشهاد رجل أمن سعودي والعثور على جثة القاضي الجيراني

استشهد رجل الأمن السعودي #خالد_الصامطي، في تبادل لإطلاق النار، الثلاثاء، أثناء عملية المداهمة ببلدة #العوامية، التي أسفرت عن مقتل الإرهابي سلمان علي سلمان الفرج، المطلوب ضمن قائمة 23 بالقطيف.

وأفادت مصادر "العربية.نت" أنه تم العثور على جثة قاضي الأوقاف والمواريث الشيخ #محمد_الجيراني، المختطف منذ عام، مدفوناً بالقرب من موقع المداهمة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في بداية العام الميلادي الحالي عن اختطاف القاضي الجيراني أمام منزله ببلدة تاروت صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 /‏ 3 /‏ 1438هـ، كاشفة أن تحقيقات الجهات الأمنية المعمقة قادت إلى القبض على 3 أشخاص شاركوا في تلك الجريمة النكراء، وهم كل من الموقوفين: عبدالله علي أحمد آل درويش، مازن علي أحمد القبعة،ومصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كلفوا من قبل المخططين والمنفذين للجريمة بالمراقبة والرصد للمجني عليه.

وأضافت الداخلية وقتذاك أن التحقيقات أسفرت أيضاً عن تحديد هوية 3 من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم كل من المطلوبين: محمد حسين علي العمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد، المعلن عنهم ضمن قائمة ضمت 8 مطلوبين بتاريخ 29 /‏ 1 /‏ 1438هـ.