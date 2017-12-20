ترمب يؤكد وقوف واشنطن مع السعودية في مواجهة أي تهديد

أكد الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، في اتصال هاتفي، الأربعاءـ مع #العاهل_السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إدانة استهداف السعودية بصواريخ الحوثيين. وشدد ترمب على وقوف #واشنطن مع #الرياض في مواجهة تهديدات أمنها الوطني.

كما بحث الملك سلمان مع ترمب محاسبة إيران عن تزويدها #الحوثيين بصواريخ باليستية تطلقها على السعودية.

وخلال الاتصال الذي أجراه العاهل السعودي مع الرئيس الأميركي، أعرب ترمب عن إدانة الولايات المتحدة الأميركية لمحاولة ميليشيات الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي، واستنكاره لهذه المحاولة الإجرامية التي تمثل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة وكانت تستهدف منطقة مأهولة بالسكان، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة الأميركية مع المملكة في مواجهة تهديدات أمنها الوطني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما تم خلال الاتصال بحث الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات #مجلس_الأمن ذات الصلة، ومحاسبة النظام الإيراني على أعماله العدوانية وضلوعه في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ لتهديد أمن واستقرار المملكة ودول المنطقة.

وأكد الزعيمان في الاتصال على ضرورة دعم جميع العمليات الإغاثية والإنسانية بهدف رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

ونجحت قوات التحالف في التصدي للصاروخ الحوثي الذي استهدف الرياض، الثلاثاء، دون أن يتسبب في وقوع أي أضرار أو خسائر.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن الحوثيين اطلقوا 83 صاروخا باليستيا صوب السعودية.