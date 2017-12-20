عبدالله السدحان:هذا ما حدث لمنزلي بعد سقوط شظايا الحوثي

سخر نجم الدراما السعودية عبدالله السدحان من الصاروخ، الذي سقطت شظاياه على منزله بعد تدميره من قوات الدفاع الجوي بمقطع فيديو لشخصية "أبو زنيفر" التي سبق أن قدمها في المسلسل الشهير "طاش ما طاش".

ووصف السدحان ما حدث بأنه أمر عبثي يعبر عن ضعف ميليشيات الحوثي ومن خلفها إيران، وسرد في حديثه لـ"العربية.نت" تفاصيل الموقف قائلاً: "في حوالي الساعة 1:47 دقيقة بعد الظهر كنا نجلس جميعنا أفراد العائلة في الصالة فسمعنا صوت انفجار في البداية اللي هو صوت اعتراض الصاروخ بعدها بدقائق سمعنا "قربعة" في الحوش، وتابع: "خرجنا لنرى الأمر فوجدت قطعة حديد بسمك 15 سنتيمتر تقريباً قد سقطت على الخيمة وأتلفتها من الأعلى، والحمد لله أنه لم يكن هناك أحد موجود بداخلها، وأنها لم تضرب كابل الكهرباء بشكل مباشر، رغم أنها احتكت بأطرافه وإلا لكانت كارثة".

وأوضح السدحان أنه أجرى اتصالاته بالجهات المختصة لتوجيهه حيال الموقف فأبلغوه أنهم قادمون، وقال ضاحكاً:" طلبت منهم يحضرون معهم عصفرا لكي يشربه عيالي من الروعة".

وشدد في سياق حديثه على أن استهداف العاصمة بمثل هذه الأعمال العبثية يعبر عن تفاهة الحوثي وأتباعه، وأنهم يعيشون في مرحلة الاحتضار.

ولفت السدحان إلى أن الأمر لم يخفه شخصياً، وقال: "أنا وأبنائي والسعوديون جميعاً جنود لهذا الوطن، وأسأل الله أن ينصر رجال الأمن البواسل على أعداء الدين والإنسانية. هؤلاء الحوثيون المجرمون سبق أن استهدفوا البيت الحرام، رد الله كيدهم في نحورهم".

هذه هي النكتة

أما الوجه الطريف للقصة فإن حكاية الحوثيين مع عبدالله السدحان ليست وليدة الحدث الذي تناقلته وسائل إعلامية اليوم على نطاق واسع، بل أعاد الذاكرة إلى خبر بثه الحوثيون في إحدى الصحف التابعة لهم بتاريخ 16 أكتوبر 2015 أعلنوا من خلاله مقتل اللواء عبدالله السدحان في قصف صاروخي، على حد زعمهم استهدف القاعدة الجوية في خميس مشيط (جنوب غربي السعودية)، وهو الخبر الذي فضح فبركات الحوثيين وصار نكتة متداولة حتى بين أنصار الحوثي في كهوف (مرّان)، ولم يتوقف الخبر المنشور حينها عند هذا الحد، بل منح قارئيه جرعة كوميدية للاستلقاء ضحكاً بعدما أعلنوا أن اللواء عبدالله السدحان لقي حتفه بصاروخ سكود

وكان بصحبته خبير الصواريخ الإسرائيلي الأشهر، على حد وصفهم (جيمس بوند) وخبير الأسلحة الكيمياوية، الذي خلع عليه الحوثيون هذا اللقب (الدكتور توم كروز) مؤكدين أن هذه الأخبار كان لها صدى في صحيفتي (يديعوت أحرونوت) و(فلوريدا نيوز) على حد فبركاتهم المسليّة.

السعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من افتراءات بعض الحسابات الحوثية اليوم باقتصاص مقاطع كوميدية للسدحان ورفيقه ناصر القصبي من المسلسل الشهير "طاش ما طاش" لقيت رواجاً واسعاً بين المغردين وأثارت موجة عارمة من الضحك.