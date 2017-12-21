أول مباراة ستحضرها العوائل السعودية بالملاعب الرياضية

بعد إعلان السماح للعائلات بحضور المباريات الرياضية فستكون الانطلاقة في مطلع يناير القادم، حيث سيشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) أول حضور للعائلات في الملاعب السعودية خلال إقامة مباراة فريقي الأهلي والباطن في الـ12 من يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري السعودي للمحترفين.

فيما سيشهد استاد الملك فهد الدولي بالرياض حضور العائلات للقاء الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد بعد يوم واحد فقط من الحضور الأول للعائلات في الجوهرة، أي في الـ13 من يناير 2018، وستتوالى المباريات التي ستتمكن العائلات من حضورها إلى أن يقام "ديربي" جدة المنتظر.

وأكد وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية المهندس عبد الرحمن القضيب في تصريح سابق أن الملاعب التي أعلن أنها ستستقبل العوائل في المباريات وهي استاد الملك فهد واستاد الملك عبد الله بجدة واستاد الأمير محمد بن فهد ستكون جاهزة تماما لذلك في مطلع شهر يناير المقبل وهو موعد دخول العائلات للملاعب، مؤكداً أن العائلات ستتمتع باستقلالية تامة منذ أن تدخل في الممرات الخاصة لمدرجاتهم، كما أوضح أنه سيتم توفير أمن صناعي نسائي للقيام بدور التفتيش بالإضافة إلى أنه سيتم توفير عاملات نظافة في الملاعب، مشيراً إلى انه سيكون هناك استقلالية تامة لأقسام العوائل وذلك بوضع حواجز في الممرات المؤدية لمدرج العوائل ما بينهم وبين مدرج الشباب.

وقال إنه سيكون هناك أكشاك خاصة لبيع التذاكر للعوائل وكذلك كافتيريا خاصة بالنساء، وأشار إلى أن أماكن العائلات في استاد الملك فهد ستكون في الدرجة الممتازة (يمين ويسار المنصة) في حين أنها ستكون في الدور الثالث بملعب الجوهرة استاد الملك عبد الله بجدة وستكون في استاد محمد بن فهد في جهة راية الزاوية للملعب وأن هذه التقسيمات جاءت بناء على تصميم كل ملعب.