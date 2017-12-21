الملك سلمان يوجه بفصل توأم سيامي فلسطيني بالسعودية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بعلاج التوأم السيامي حنين وفرح غانم من مدينة غزة في فلسطين، وإجراء كافة الفحوصات اللازمة لهما حال وصولهما للمملكة للتأكد من نجاح عملية فصلهما.

وقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في فلسطين، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارتي الداخلية والخارجية الأردنيتين لإصدار التصاريح للتوأم السيامي ووالديهما للخروج من غزة وتسهيل دخولهم للأراضي الأردنية تمهيداً لنقلهم إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضحت السفارة في بيان لها أن نائب رئيس البعثة محمد العتيق ورئيس قسم الشؤون الصحية ماجد الخيبري وعدد من موظفي السفارة استقبلوا التوأم السيامي ووالديهما فور وصولهم إلى الأردن عبر معبر إيريز، ونقل التوأم إلى مستشفى المركز العربي الطبي للاطمئنان على حالتهما الصحية، وتم وضعهما في قسم الخداج نتيجة لإصابتهما بحالة إعياء شديد.

وأشار العتيق إلى الاهتمام والعناية الكبيرة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين لمثل هذه الحالات الإنسانية وأنه قد أصدر أمره بنقلهم وذويهم للمملكة العربية السعودية وتكفل بكافة نفقات علاجهم وسفرهم، وأشار إلى أنه سيتم إجراء العملية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية عند وصولهم إلى السعودية.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى عالمياً في فصل التوائم السيامية وتُجري مثل هذه العمليات بإشراف فريق طبي سعودي مختص، حيث بلغ عدد العمليات التي أجريت لمثل هذه الحالات 63 عملية من 17 دولة وتم فصل 28 حالة بنجاح تام، أما بقية الحالات فلم تكن قابلة للفصل لأسباب طبية.

وثمن والد الطفلتين أيوب غانم "هذه اللفتة الأبوية من ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين ورعايته لأبنائه من العالمين العربي والإسلامي".