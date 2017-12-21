بوتين يندد في مكالمة مع الملك سلمان بصاروخ الرياض

أجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وقد أعرب خلال الاتصال عن إدانة روسيا الاتحادية لمحاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي، ورفضها تعرض المملكة لأي تهديدات لأمنها.

كما تم خلال الاتصال بحث جهود الإغاثة الإنسانية المقدمة للشعب اليمني الشقيق، بهدف رفع المعاناة عنه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.

وتسارعت على نطاق واسع ردود الفعل الدولية والعربية المنددة بإطلاق الانقلابيين الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه العاصمة السعودية الرياض بوقت سابق الثلاثاء.

وأكد الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، في اتصال هاتفي، الأربعاء، مع #العاهل_السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إدانة استهداف السعودية بصواريخ الحوثيين. وشدد ترمب على وقوف #واشنطن مع #الرياض في مواجهة تهديدات أمنها الوطني.

وأجرت رئيسة الوزراء البريطانية، #تيريزا_ماي، اتصالا هاتفيا، مساء الأربعاء، بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حيث أكدت على التزام بريطانيا الدائم بأمن #السعودية.

كما نددت الحكومة الألمانية بالصاروخ الحوثي، ودعت إلى مفاوضات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو: "إن هذا العمل يشكل تهديداً للسلام والاستقرار الإقليميين، ويقوض احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي وشامل للأزمة".

ودان الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، الصاروخ الحوثي، قائلا إنه يؤكد مجدداً أن هناك إصراراً لدى هذه الميليشيات ومن يدعمها، على استهداف وزعزعة أمن واستقرار السعودية وتوسيع دائرة النزاع المسلح القائم في اليمن.