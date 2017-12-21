ما علاقة أرامكو بزراعة البن في جازان؟

عززت مبادرة أرامكو السعودية لزراعة وإنتاج البن في جبال جازان من قدرة مزارعي البن وتأهيلهم وتدريبهم على أحدث التطورات العلمية في طرق زراعة وحصاد البن، وصولاً إلى مواصفات البن العالي الجودة.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين أرامكو والجمعية الخيرية بمحافظة الداير بني مالك منتصف ربيع الأول من العام الماضي ضمن المسؤولية الاجتماعية لأرامكو بهدف ضمان استمرار المزارعين في الاهتمام بشجرة البن كرمز ثقافي وكنز تاريخي وكشجرة تقدم عائداً اقتصادياً، والعمل على إدخال محصول البن إلى مصاف أنواع البن العالمية، وتقديم البن كمنتج فاخر وعالي الجودة للمساهمة في رفع دخل المزارعين.

ووفقاً لرئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالداير، مسعود بن سليمان المالكي، ونقلت عنه وكالة (واس)، فإن مذكرة التفاهم بين أرامكو والجمعية شملت في المرحلة الأولى تنفيذ أربع مهام رئيسية هي أعمال المسح الميداني لكافة أشجار البن في القطاع الجبلي بمنطقة جازان، والتي كشفت عن أكثر من 110 آلاف شجرة بن ونحو 800 مزارع في محافظات القطاع الجبلي الداير، وفيفا، والعيدابي، وهروب، والرّيث، والعارضة، إلى جانب مهمة التدريب والتي استفاد منها 500 مزارع، تدربوا بمشاركة خبراء على أحدث الطرق العلمية المتطورة في زراعة البن، فضلاً عن مهمة الزراعة التي شملت زراعة أكثر من 8500 شتلة مع شبكات الري المتكاملة لنحو 75 مزرعة، فيما اكتملت المرحلة الأولى بمهمة فحص المحصول في أحدث المعامل العالمية حيث وصلت نسبة جودة البن في جبال جازان إلى 82%.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المرحلة الثانية من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مطلع شهر صفر من العام الحالي 1439هـ شملت زراعة 10500 شتلة بن للمستفيدين من المرحلة الثانية بواقع 150 شتلة لـ70 مزرعة، إلى جانب توفير شبكات ري لتلك المزارع وتوفير 70 خزاناً سعة 15 طناً، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية من مذكرة التفاهم تشمل كذلك إنشاء مصنع لإنتاج البن وتسويقه.

بدوره أثنى المزارع محمد بن جابر السعيدي على مبادرة أرامكو مبيناً أنه أحد المستفيدين من هذه المبادرة التي وفرت له نحو 100 شتلة فضلا عن شبكات الري الحديثة التي ساهمت كثيراً في سهولة ري المحصول، مؤكداً أن معرض تسويق البن يعد فرصة سانحة لبيع محصول البن.

ويعوّل مزارعو البن في جبال جازان مستقبلاً على إنشاء المصنع المتخصص لإنتاج البن وتسويقه، في تعزيز زراعة البن وتحقيق عوائد مالية أكبر.