هذا موعد حفل شمة حمدان وداليا مبارك للنساء في الرياض

تحيي الفنانة السعودية داليا مبارك، والمطربة والعازفة الإماراتية شمة حمدان، حفلاً غنائياً "نسائياً"، يقام بالصالة الخضراء، في الرياض، يوم 26 من شهر يناير المقبل.

وأعلنت هيئة الترفيه بأن حضور "الحفل" للنساء، مشروط بألا يقل العمر عن 15 سنة، وأنه سيبدأ في الثامنة مساء، ويستمر حتى الواحدة صباحاً، على أن تتاح فعاليات التسوق، والطعام، وغيرها، من الخامسة مساء اليوم نفسه.

شمة حمدان وحبيب الصيف

وتوزعت التذاكر على أربع فئات سعرية، تبدأ بـ200 ريال، للفئة C، والتي نفدت بالفعل، وتنتهي بـ700 ريال، لفئة الـ VIP.

ويُشار إلى أن الإماراتية شمة حمدان، اشتهرت على نطاق واسع منذ عام 2011، وقدمت العديد من الأغاني منها "وش كنت باقول"، و"حبيب الصيف"، و"ليش تسأل"، و"حبيبي مو رومانسي".

داليا مبارك و9 ملايين مشاهدة

فيما ذاعت شهرة السعودية داليا مبارك على الساحة الغنائية الخليجية منذ عام 2014، عندما أطلقت أول أغانيها "قلبت الطاولة"، والتي حققت أكثر من 9 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".