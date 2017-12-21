محمد بن سلمان وعباس يبحثان سبل قيام دولة عاصمتها القدس

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتكثيف الجهود العملية تجاهها، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

حضر الاجتماع وزير الخارجية، عادل الجبير، الوزير المرافق ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

كما حضرها من الجانب الفلسطيني رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.