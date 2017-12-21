ماي تعرب عن ترحيبها لولي العهد بإعادة فتح موانئ اليمن

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي.

وأعربت ماي خلال الاتصال عن ترحيب المملكة المتحدة بالإجراءات التي اتخذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بإعادة فتح الموانئ بهدف تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الشعب اليمني الشقيق.

كما أكدت ضرورة مواصلة إجراءات التفتيش للحيلولة دون تهريب الأسلحة والصواريخ للأراضي اليمنية وتهديد أمن واستقرار الدول المجاورة والمنطقة.

من جهته، أكد ولي العهد حرص المملكة ودول التحالف على أمن واستقرار اليمن وسلامة شعبه، وأمن الدول المجاورة، وعلى توفير كافة المساعدات والمواد الإغاثية الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.