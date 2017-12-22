السعودية: رفع الحظر الإلكتروني عن الرحلات إلى بريطانيا

أعلنت السعودية، الجمعة، السماح للمسافرين بحمل أجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي في مقصورات الطائرات المتجهة إلى بريطانيا مرة أخرى، منهية حظراً فرض في وقت سابق من العام الحالي لأسباب أمنية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان على حسابها على موقع "تويتر": "تعلن الهيئة العامة للطيران المدني رفع الحظر عن حمل أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية في مقصورة الطائرة للمسافرين إلى المملكة المتحدة (بريطانيا) عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة اعتبارا من تاريخ (3 ربيع الثاني 1439) الموافق (21 ديسمبر 2017)".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا قيوداً على اصطحاب الإلكترونيات في مقصورات الطائرات في مارس/آذار على الرحلات الجوية المباشرة من تركيا ولبنان والأردن ومصر وتونس والسعودية بسبب تهديدات أمنية لم تحدداها.

وفي يوليو/تموز رفعت واشنطن الحظر على اصطحاب الركاب الأجهزة الإلكترونية الكبيرة على طائرات الخطوط السعودية المتجهة إلى الولايات المتحدة.