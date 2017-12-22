بعد طلب القحطاني.. آل الشيخ يسمي اتحاد الأمن الإلكتروني بـ"السيبراني"

استجابة لطلب المستشار في الديوان الملكي رئيس اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات سعود القحطاني، أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، تغيير مسمى الاتحاد السعودي للأمن الإلكتروني والبرمجيات إلى "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة".

تم تغيير اسم الاتحاد السعودي للأمن الإلكتروني والبرمجيات إلى "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة" وذلك حسب طلب أخي معالي الأستاذ سعود القحطاني رئيس الاتحاد @saudq1978 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 21, 2017

وقال آل الشيخ عبر تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "تم تغيير اسم الاتحاد السعودي للأمن الإلكتروني والبرمجيات إلى "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة" وذلك حسب طلب أخي معالي الأستاذ سعود القحطاني رئيس الاتحاد".

تفاعل ودعم سريع كالعادة من معالي أخي الغالي تركي ٱل الشيخ بطلب الاتحاد بتنفيذ توصية الزملاء والزميلات المشاركين في الورشة بتغيير مسمى الاتحاد. شكرا ابوناصر. — سعود القحطاني (@saudq1978) December 21, 2017

بدوره، رد رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني سعود القحطاني على تغريدة آل الشيخ فغرد قائلاً: "تفاعل ودعم سريع كالعادة من معالي أخي الغالي تركي آل الشيخ بطلب الاتحاد بتنفيذ توصية الزملاء والزميلات المشاركين في الورشة بتغيير مسمى الاتحاد. شكرا ابوناصر".

يُذكر أن الورشة التحضيرية الأولى تأتي ضمن جهود تأسيس الاتحاد السعودي للأمن الالكتروني والبرمجيات، وذلك للتباحث حول دور الاتحاد ورؤيته وأهدافه وأفضل المبادرات والأنشطة المقدمة.

في إطار جهود تأسيس الإتحاد السعودي للأمن الالكتروني والبرمجيات تم عقد الورشة التحضيرية الأولى بحضور عدد من المتخصصين وأصحاب الخبرة في الامن السيبراني والبرمجيات للنقاش حول دور الاتحاد ورؤيته واهدافه وافضل المبادرات والانشطة المقدمة. pic.twitter.com/RRRpZbVVJ8 — سعود القحطاني (@saudq1978) December 21, 2017

وأضاف القحطاني في تغريدة أخرى: "في إطار جهود تأسيس الاتحاد السعودي للأمن الالكتروني والبرمجيات، أقيمت الورشة التحضيرية الأولى بحضور عدد من المتخصصين وأصحاب الخبرة في الأمن السيبراني والبرمجيات للنقاش حول دور الاتحاد ورؤيته وأهدافه وأفضل المبادرات والأنشطة المقدمة".

وأعرب القحطاني، عن شكره لكل من حضر وأثرى الورشة بالمقترحات والأفكار، مضيفاً: "كانت ورشة ناجحة بكل المقاييس، خرجت بالكثير من الأفكار والمقترحات المميزة، وقامت اللجنة الإشرافية بحصر وجمع كل المقترحات تمهيداً لإصدار التقرير النهائي قريباً".

خالص الشكر لكل من حضر وأثرى الورشة بالمقترحات والأفكار، كانت ورشة ناجحة بكل المقاييس خرجت بالكثير من الافكار والمقترحات المميزة وقد قامت اللجنة الاشرافية بحصر وجمع كل المقترحات تمهيدا لاصدار التقرير النهائي قريبا بإذن الله. pic.twitter.com/Dr1yKFlZ0Y — سعود القحطاني (@saudq1978) December 21, 2017

وأضاف: "مع تقديرنا لدور الجميع في إثراء الاتحاد والمساهمة في تأسيسه، ‏طموحنا لن يقف عند بناء قدرات وطنية مميزة، سنبذل كل الجهود لتحويل الأمن السيبراني والبرمجة، إلى رياضة ذهنية تنافسية ممتعة، وسنسعى إلى اعتمادها من اللجنة الأولمبية الدولية، ليتم من خلالها حث دول العالم، على إنشاء اتحادات مشابهة، وسننظم إن شاء الله أولمبياد وطنيا وعالميا في المجالين".

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أعلن في أكتوبر الماضي، عن موافقة سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي، على رئاسة اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات.