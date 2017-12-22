تعليق بث القناة الثانية يشعل ذكريات السعوديين

كان لقرار وزير الثقافة والإعلام، عواد العواد، بتعليق بث القناة الثانية السعودية وقعه لدى العديد من السعوديين، حيث استرجعوا البرامج التي اعتادوا متابعتها إبان إطلاق القناة منذ أكثر من 3 عقود.

فقد كلف العواد هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقديم خطة لتطويرها على نحو يلبي أهداف المملكة في مخاطبة العالم بشكل مهني، كما تضمن القرار توحيد بث القناة الاقتصادية مع القناة الإخبارية لدعم الجانب الاقتصادي في برامجها.

كذلك جاء قرار وزير الثقافة والإعلام بتحويل القناة الثقافية إلى قناة عامة وتطوير مضمونها على نحو يلبي تطلعات المشاهدين السعوديين، بحسب مضمون القرار.

ذكريات "الثانية"

وجاء تعليق القناة الثانية السعودية بعد حوالي 35 عاماً منذ انطلاق بثها عام 1983، ليشعل ذاكرة السعوديين تجاه القناة التي لم تكن تحظى بشعبية واسعة بينهم، حيث يتذكرون القناة الثانية تحديداً عند الانتقال بينها وبين الأولى لإكمال أشواط المباريات قبل إطلاق القنوات الرياضية.

كما يتذكر متابعو الثانية برنامج "الجوهرة" "The Crestal maze" من تقديم ريتشارد أوبراين أو ما يعرف بين متابعيه بـ"الأصلع"، وجيل الطيبين أيضاً يتذكر أفلام كرتون "bionic six".