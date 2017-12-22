فيديو.. بوتين يقطع اجتماعا لإجراء مكالمة مع الملك سلمان

تناقلت وسائل إعلام روسية تسجيلاً يظهر لحظة وقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعاً كان يعقده في مجلس الثقافة والفنون، لإجراء محادثة هاتفية عاجلة مع الملك سلمان.

ولم يكشف بوتين خلال استئذانه من الحاضرين عن الجانب المتصل، إلا أن إدارة الإعلام التابعة للكرملين أعلنت، في وقت لاحق، أن الرئيس الروسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع العاهل السعودي #الملك_سلمان بن عبدالعزيز.

واستأنف بوتين اجتماع المجلس بعد المحادثة الهاتفية. وبحث #بوتين خلال اتصاله مع الملك سلمان الأزمة في اليمن.

ودان الرئيس الروسي إطلاق الصاروخ الباليستي من قبل ميليشيات الحوثي باتجاه #الرياض، وأشار إلى ضرورة التحقيق في الأمر.