كيف اعترضت دفاعات السعودية 83 صاروخاً أطلقه الحوثي؟

اعترضت منظومات المملكة السعودية الصاروخية 83 صاروخاً أطلقتها ميليشيات الحوثي من اليمن، بنسبة 100%.. فما هي الشبكة الدفاعية السعودية التي تخطط المملكة لتوسيعها لضمّ منظومات متعددة؟

السعودية مسلحة بمنظومة "باتريوت" الأميركية.. المنظومة مكونة من 4 أجزاء هي مركبة الرادار وغرفة التحكم ومنصة الصواريخ والصواريخ نفسها.

يستطيع رادار "باتريوت" مراقبة 50 هدفاً في آن واحد، وخلال 9 ثوان من أمر الإطلاق، يكون الصاروخ في طريقه لاعتراض أي تهديد محتمل.

السعودية أيضاً تقوم بتطوير منظوماتها الدفاعية لتضم شبكة من أجهزة مختلفة.

البنتاغون وافق في أكتوبر الماضي على تزويد المملكة بمنظومة "ثاد" الصاروخية، ما سيعطي المملكة 44 منصة إطلاق و360 صاروخاً ومحطات تحكم وأجهزة رادار.

منظومة "ثاد" فعالة ضد كافة أنواع الرؤوس الحربية الباليستية كأسلحة الدمار الشامل. وصممت خصيصاً لمواجهة الغارات المكثفة بقوتها النارية العالية.

هذا بالإضافة إلى أن المملكة أيضاً أبرمت صفقة مع روسيا لشراء منظومةS-400 الصاروخية القادرة على تدمير كافة الأهداف الجوية بما في ذلك الطائرات الحربية والصواريخ المجنحة التي تحلق على علو منخفض.