لماذا تذاكر حفلة خالد عبدالرحمن والكاسر الأقل سعرا؟

ضمن حفلات السعودية الغنائية التي تقدمها هيئة الترفيه وبتنظيم من شركة روتانا يحيي الفنان خالد عبدالرحمن وجابر الكاسر حفلاً غنائياً بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض يوم الخميس 28 ديسمبر. وتعتبر التذاكر المطروحة لهذه الحفلة هي الأقل سعراً حيث خٌصصت 150 ريال كأقل فئة و1000 ريال لفئة الرويال.

وتأتي القيمة المخفضة بعد مطالبات من الفنان خالد عبدالرحمن بتخفيض قيمة التذاكر حتى يحظى الجميع بفرصة حضور مثل هذه الحفلات الغنائية. في حين تجدر الإشارة إلى أنه مع تخفيض أسعارها تم أيضاً تقليص ساعات الحفلات الغنائية.

يذكر أن حفلة خالد والكاسر قد بيعت جميع المقاعد المخصصة للفئة الذهبية والتي يبلغ سعرها 400 ريال .