شاهد كيف أنقذ الدفاع المدني السعودي طفلين وسط النيران

نجحت فرق الدفاع المدني في منطقة تبوك في إنقاذ طفلين احتجزا وسط النيران في إحدى الشقق.

وأفاد النقيب عبدالعزيز الشمري، المتحدث الرسمي للدفاع المدني في منطقة تبوك لـ"العربية"، أنه ورد بلاغ، اليوم السبت، يفيد بوجود حريق منزل في حي الروضة بمدينة تبوك، ما استدعى انتقال الفرق اللازمة، وفور وصولها تبين أن الحادث عبارة عن حريق في شقة بالدور الثاني في مبنى مكون من ثلاثة طوابق بها عائلة مكونة من سبعة أشخاص (أب وأم وخمسة أطفال)، خمسة منهم تمكنوا من الخروج، وبقي طفلان داخل المنزل محتجزين.

وأشار الشمري إلى أن رجال الدفاع المدني تمكنوا من إنقاذهما وإخراجهما من داخل المنزل وهما بصحة جيدة، بعدما تم تسليمهما للهلال الأحمر الذي نقلهما إلى المستشفى.

وبين الشمري أنه من خلال المعاينة اتضح أن سبب الحادث كان بسبب شاحن جوال موصول بالكهرباء أدى إلى احتراق المنزل.