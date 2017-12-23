قرار صارم ضد أصحاب هذا الفيديو لتعذيب الإبل قبل ذبحها

تفاعلت أمانة مكة المكرمة على الفور مع مقطع فيديو يظهر عاملا وافدا يقوم بتعذيب الإبل في مسلخ المعيصم التابع للأمانة.

وأظهر مقطع فيديو وثَّقه أحد المواطنين، ونشره الممثل فايز المالكي، قسوة عدد من العمالة بأحد المسالخ في مكة المكرمة، في طريقة تعاملها مع الإبل قبل نحرها.

ويظهر المقطع عمالة آسيوية تمسك عصا وتضرب الإبل أثناء إدخالها إلى المسلخ لنحرها، إلا أن أحد هذه الجمال نزف دمًا من فمه من شدة الضربات التي تلقاها، فيما الإداري السوداني منع مواطنًا من توثيق المشهد الدامي.

وصرَّح المتحدث الإعلامي باسم أمانة المنطقة، عثمان مالي، أنه تقرّر استبعاد الإداري السوداني وكل العمال الذين شاركوا في ضرب الإبل، وتقرّر منعهم من العمل في مسالخ الأمانة.

وأكد مالي أنه تم إلزام المقاول بتأمين رافعة لإدخال الإبل إلى المذابح مع تطبيق الحد الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات على المقاول.