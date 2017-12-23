نقل توأم سيامي فلسطيني إلى السعودية لفصلهما

بتوجيهات من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تم السبت نقل التوأم السيامي الفلسطيني حنين وفرح، من الأردن إلى المملكة، لعلاجهما ودراسة إمكانية فصلهما في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، عبر طائرة الإخلاء الطبي الخاصة بنقلهمh برفقة والدهمh، بعد قدومهم من مدينة غزة.

وكان في وداع الطفلتين ووالدهما في مطار ماركا بعمّان، نائب رئيس البعثة محمد العتيق، وأعضاء سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن.

يذكر أن التوأم وهما أنثيان، تلتصقان في منطقتي البطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث غير طبيعي، كما تشتركان في بعض الأعضاء الداخلية، وتحتاجان إلى فحوص طبية دقيقة للتأكد من الأعضاء المشتركة وإمكانية فصلهما.